Допуск западных СМИ на форумы в РФ будет зависеть от их поведения - Песков
10:30 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На это мероприятие — крупнейший экономический форум в России — в нынешнем году впервые не аккредитовали представителей западных СМИ. В ответ на вопрос, будут ли их допускать в дальнейшем, представитель Кремля заметил: «Посмотрим, какой будет режим, как они (издания — прим. ТАСС) будут себя вести».
«Все будет зависеть от режима их работы. Все будет зависеть от отношения к нашим журналистам в зарубежных странах — в недружественных», — указал Песков.
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