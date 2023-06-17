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Допуск западных СМИ на форумы в РФ будет зависеть от их поведения - Песков

10:30 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аккредитация журналистов из недружественных государств на следующие крупные мероприятия в России будет зависеть от поведения как самих этих изданий, так и западных стран в целом, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На это мероприятие — крупнейший экономический форум в России — в нынешнем году впервые не аккредитовали представителей западных СМИ. В ответ на вопрос, будут ли их допускать в дальнейшем, представитель Кремля заметил: «Посмотрим, какой будет режим, как они (издания — прим. ТАСС) будут себя вести».

«Все будет зависеть от режима их работы. Все будет зависеть от отношения к нашим журналистам в зарубежных странах — в недружественных», — указал Песков.

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