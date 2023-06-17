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Лавров считает, что украинский кризис сделает Россию еще сильнее

10:40 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский кризис будет решающим этапом формирования нового многополярного мира, Россия после него станет сильнее. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Российскому обществу «Знание» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Украинская ситуация — это лишь эпизод. Главный, серьезный, может быть, даже решающий, но все равно это часть процесса формирования многополярного мира», — сказал он. «Уверен, что Россия выйдет из этой ситуации еще более окрепшей», — подчеркнул Лавров.

В этой связи глава МИД РФ напомнил, как Россия выходила из прежних войн — при Александре Невском, во время Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны. «Эти победы придавали России сил, уверенности в себе, энергии всем россиянам, нашему народу, чтобы делать свою страну лучше, растить своих детей в наших традициях, чтобы дети знали историю, уважали своих родителей и всех предков, создававших нашу страну», — отметил Лавров.

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