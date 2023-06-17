0
0
120
НОВОСТИ

Игорь Сечин: Для Запада принуждение является основным методом взаимодействия с другими странами

10:42 17.06.2023

Процветание Западной цивилизации было обеспечено за счет колонизации, рабовладения и инквизиции, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

«Западная цивилизация, процветание которой было обеспечено за счет таких инструментов, как колонизация, рабовладение, инквизиция, вплоть до применения ядерного оружия против мирных жителей городов Хиросимы и Нагасаки, которое унесло жизни более полумиллиона человек, показала, что основной метод взаимодействия для них – это принуждение», – отметил глава компании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 17.06.2023
Под ограничениями Запада четверть мира, только против РФ ввели около 15 тыс. санкций - Лавров
0
91
11:20 17.06.2023
Турция готова принять Швецию в НАТО только на определенных условиях
0
103
11:15 17.06.2023
На следующей неделе будут «отшлифованы» проекты о наказании за утечки данных - Хинштейн
0
116
11:10 17.06.2023
Игорь Сечин: Открытые «Роснефтью» ресурсы углеводородов в Арктике достигают 20 миллиардов тонн
0
120
11:04 17.06.2023
Дефолт США может стать катализатором глобальной катастрофы – глава «Роснефти» Игорь Сечин
0
183
10:40 17.06.2023
Лавров считает, что украинский кризис сделает Россию еще сильнее
0
174
10:30 17.06.2023
Допуск западных СМИ на форумы в РФ будет зависеть от их поведения - Песков
0
182
10:25 17.06.2023
В ближайшие десять лет возможности нейросетей вырастут в 100 тысяч раз — глава РАН
0
197
09:30 17.06.2023
Из Херсонской области эвакуированы силами МЧС более 7,8 тыс. человек
0
238
09:25 17.06.2023
Во Франции произошло землетрясение магнитудой 4,8
0
249

Возврат к списку