Игорь Сечин: Для Запада принуждение является основным методом взаимодействия с другими странами
10:42 17.06.2023
Процветание Западной цивилизации было обеспечено за счет колонизации, рабовладения и инквизиции, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.
«Западная цивилизация, процветание которой было обеспечено за счет таких инструментов, как колонизация, рабовладение, инквизиция, вплоть до применения ядерного оружия против мирных жителей городов Хиросимы и Нагасаки, которое унесло жизни более полумиллиона человек, показала, что основной метод взаимодействия для них – это принуждение», – отметил глава компании.
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