Дефолт США может стать катализатором глобальной катастрофы – глава «Роснефти» Игорь Сечин

11:04

Попытка Запада реализовать утопию о «зеленом переходе» уже принесла катастрофические последствия для мира. А катализатором глобальной катастрофы может стать дефолт США. Об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил в ключевом докладе на Энергетической панели в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

«Действиями безответственных регуляторов был введен по сути запрет на инвестиции в традиционную энергию», – констатировал он. По мнению главы «Роснефти», адепты «зеленого энергоперехода», не имея ясно очерченных целей, состоятельных технологий и понимания долгосрочных последствий своих действий, запустили процесс, который породил кризисные явления в мировой энергетике и раскрутил инфляцию на мировых рынках. «Все это было усугублено воздействием пандемии», - отметил Игорь Сечин.

Мировая практика и российский опыт показывают, что к катастрофам приводит сочетание ряда факторов, которые не были учтены, а некоторые из них и невозможно учесть, отметил глава «Роснефти». К фундаментальным причинам добавляется цепочка непредвиденных обстоятельств. «Таким же неучтенным фактором при запущенном уже падении глобальных рынков мог бы и еще может стать дефолт США», – считает Игорь Сечин.

В качестве примера он привел крупнейшие техногенные катастрофы современности. На АЭС Фукусима-1 проектом General Electric была предусмотрена надежная сейсмическая защита, напомнил глава «Роснефти», но не был учтен фактор цунами – хотя станция находится на берегу океана. «Этот опыт приходит задним числом – нельзя размещать такие объекты на побережье в сейсмических зонах», – подчеркнул Игорь Сечин.

Другой пример – авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Риск разрушения плотины возник из-за паводка, последовавшего вслед за набором вибраций и гидроударом. «Нам удалось построить водоотводный тоннель и систему гашения скорости воды объемом в две Ниагары (успели ввести буквально за несколько дней до начала паводка). Страшное время было», – рассказал Сечин, который в 2009 году в должности курирующего ТЭК вице-премьера правительства РФ возглавил правительственную комиссию по восстановлению ГЭС.