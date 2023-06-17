На следующей неделе будут «отшлифованы» проекты о наказании за утечки данных - Хинштейн
11:15 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Финальная редакция законопроектов есть, на следующей неделе, мы договорились, что окончательно садимся и отшлифовываем уже финальную версию, потому что дальше уже времени просто нет», — сказал депутат.
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