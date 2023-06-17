На следующей неделе будут «отшлифованы» проекты о наказании за утечки данных - Хинштейн

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разработчики законопроектов об ответственности за утечки персональных данных на следующей неделе обсудят финальные версии документов, усиливающих ответственность вплоть до уголовной за утечки персональных данных. Об этом в субботу в ходе делового завтрака на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.



«Финальная редакция законопроектов есть, на следующей неделе, мы договорились, что окончательно садимся и отшлифовываем уже финальную версию, потому что дальше уже времени просто нет», — сказал депутат.



