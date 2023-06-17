Игорь Сечин: Открытые «Роснефтью» ресурсы углеводородов в Арктике достигают 20 миллиардов тонн

11:10

С климатическими изменениями появляются и новые возможности, связанные с развитием Севморпути и доступом к ресурсам Арктической зоны, где открытые только «Роснефтью» ресурсы углеводородов достигают 20 млрд т нефтяного эквивалента (н.э.). Об этом заявил глава компании Игорь Сечин в ходе ключевого доклада на Энергетической панели в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Он назвал неоспоримым фактом существенное повышение средних температур в мире, но оно проявляется неравномерно в разных регионах. «Так, например, в Арктике глобальное потепление проявляется в четыре раза быстрее, чем в других частях планеты, что создает дополнительные риски для побережья морей Северного Ледовитого океана, в том числе связанные с затоплением», – отметил Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» сослался на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Communications. Согласно выводам ученых, к середине XXI века Арктика будет практически свободна ото льда до сентября, а к концу века льда не будет даже в октябре. По словам Игоря Сечина, это существенно расширит навигационное окно судоходства. «Таким образом, планы по развитию Севморпути опираются на реальную климатическую динамику», – отметил глава «Роснефти».

По словам Игоря Сечина, изменение климата является объективным циклическим процессом: периоды как глобального похолодания, так и потепления происходили на протяжении всей истории существования Земли. Циклы солнечной активности, а также удаление и приближение земли к солнцу приводят к росту и понижению температуры, отметил глава «Роснефти». «На изучении природы именно этих явлений, на открытой, а не ангажированной дискуссии и должны быть сосредоточены все усилия научного сообщества», – считает он.

Вместе с тем, по его словам, климатические изменения, так называемое глобальное потепление, являются очевидным фактом уже сейчас. «Но по поводу характера, причин, скорости, долгосрочного направления климатических процессов научного консенсуса не существует. Те концепции, на которых построена политика зеленого перехода – абсолютизация антропогенного фактора – не подтверждены объективными научными исследованиями», – подчеркнул Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» напомнил, что основная научно признанная причина Малого ледникового периода (XIV-XIX века) – значительное снижение солнечной активности (т.н. Минимум Маундера), которое привело, в частности, к неурожаям в начале XVII века по всей Европе, к замерзанию Босфора, Темзы и Адриатического моря. В России в это время был кризис Смутного времени – три подряд катастрофически неурожайных года (1601-1603 года) при Борисе Годунове.

«С климатическими изменениями появляются и новые возможности, связанные с доступом к ресурсам Арктической зоны, где уже открытые только нашей компанией ресурсы составляют порядка 20 млрд т н.э.», – отметил глава «Роснефти».



