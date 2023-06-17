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НОВОСТИ

Турция готова принять Швецию в НАТО только на определенных условиях

11:20 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция проинформировала своих партнеров по НАТО, что Швеция сможет вступить в Североатлантический альянс при выполнении своих обязательства по борьбе с терроризмом, которые проистекают из подписанного в июне прошлого год Мадридского меморандума. Об этом сообщил в субботу глава турецкого военного ведомства Яшар Гюлер по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

«Мы проинформировали своих союзников, что на наших двусторонних переговорах [со Стокгольмом] сообщили о поддержке политики открытых дверей НАТО и что Швеция при конкретном выполнении обязательств, закрепленных в трехстороннем [Мадридском] меморандуме, как и Финляндия, сможет вступить в НАТО», — приводит слова министра телеканал ТРТ.

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