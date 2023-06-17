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Под ограничениями Запада четверть мира, только против РФ ввели около 15 тыс. санкций - Лавров

11:30 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада ввели порядка 15 тыс. рестрикций против РФ, каждая четвертая страна в мире находится под санкциями США и Европы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому обществу «Знание» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам министра, сегодня в Китае и Индии, в Африке, в Латинской Америке, в Карибском бассейне, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и среди стран АСЕАН, которые, как и РФ, «ощущают себя общностью, имеющей цивилизационный характер», начинают осознавать ненадежность инструментов, которые «Запад создал и навязал всем остальным в качестве единственно возможных механизмов функционирования экономики».

«Частная собственность, ее неприкосновенность, свободная игра рынка, честная конкуренция, презумпция невиновности и многое другое — лежат в основе мирового хозяйства, в основе функционирования Международного валютного фонда, Международного банка. Все это Запад в одночасье, нисколько не раздумывая, как мы сейчас наблюдаем, превратил из механизмов обслуживания мировой торговли и экономики в инструмент принуждения, шантажа и наказания. В нашем случае, это где-то 15 тыс. различных санкций. Особая „история“. Но санкции далеко не новый метод, которым Запад пользуется для того, чтобы „наказывать“ непослушных», — подчеркнул Лавров.

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