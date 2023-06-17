Отсутствие прикладных задач вынуждает молодых ученых уезжать из РФ - Марченков
12:15 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«[Несколько лет назад] мы проводили опрос среди молодых ученых, уехавших за границу. Спрашивали, почему они покинули страну, что заставило уехать. Большинство из них указали причиной не низкую зарплату или еще что-то, а ответили, что они не понимали, для чего они занимались наукой, какие [у их работы] прикладные задачи», — сказал Марченков.
Он отметил, что эти выводы должны учитываться в работе по популяризации науки. Рассказывая россиянам о том, решением каких проблем занимаются ученые, организаторы таких мероприятий способствуют привлечению в исследовательскую сферу людей, для которых важен практический результат.
«[Популяризация] важна как для научного сообщества, чтобы люди приходили в науку, так и для общества в широком смысле. Мы проходили историю с ковидом, где немного не хватило, наверное, популяризации медицинской науки, чтобы люди более активно вакцинировались», — добавил ученый, указав также на важность просвещения в части внедрения новых технологий, в том числе в области солнечной и ветроэнергетики.
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