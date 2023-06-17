Игорь Сечин представил в рамках ПМЭФ дорожную карту по повышению эффективности российской энергетики

12:05

Завершая свой доклад на Энергетической панели в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума, глава «Роснефти» Игорь Сечин представил дорожную карту, реализация которой позволит повысить эффективность российской энергетики, обеспечить промышленность и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией.

«Сегодня мы готовы к вызовам и наша устойчивость, несмотря на любое давление, гарантирована, но, тем не менее, есть вопросы, решение которых будет иметь большое значение для обеспечения доступной энергией промышленности, жилищно-бытового сектора и сельского хозяйства», – сказал Игорь Сечин.

Представленная главой «Роснефти» дорожная карта состоит из нескольких основных направлений.

1. Независимая от токсичных валют платежная система

По словам Игоря Сечина, назрела необходимость скорейшего создания международной платежно-расчетной системы, которая была бы независимой от токсичных валют. «Мы не можем ждать, пока доллар заменит та или иная валюта. Это вопрос к Центральным банкам суверенных государств и отечественному регулятору», – сказал Игорь Сечин.

2. Развитие системы страхования и логистики в ТЭК

Для развития системы страхования и межстранового взаимодействия необходима поддержка Центрального банка, но также важно и активное вовлечение самих участников рынка, подчеркнул глава «Роснефти».

3. Доступность кредита как задача функционирования банковской системы

Высокая стоимость заимствований – основной тормоз промышленного развития и один из основных вопросов экономической политики, заявил Игорь Сечин. «Необходимо переориентировать банковскую систему на кредитование экономики, конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов», – сказал он.

4. Системные проблемы и ценообразование в электроэнергетике

За последние 10 лет накоплен ряд системных проблем в электроэнергетике, следствием которых стал рост цен на электроэнергию, который за этот период перевалил отметку 200%, отметил глава «Роснефти». «Прирост установленной мощности за тот же период превысил рост спроса в два раза, что привело к снижению коэффициента использования установленной мощности. Однако вся генерация, включая невостребованную и неэффективную, продолжает получать плату за мощность», – сказал Игорь Сечин.

Он напомнил, что на отечественном рынке электроэнергетики действует маржинальный принцип ценообразования – все поставщики продают энергию по цене последнего, наименее эффективного генератора. «Представляется крайне важным исключить договора на поставку мощности (ДПМ) для проектов, осуществляемых с привлечением бюджетных средств», – сказал Игорь Сечин.

5. Перенастройка налоговой системы

Снижение налоговых поступлений в бюджет со стороны газовой отрасли не должно влиять на перераспределение фискальной нагрузки в части усиления ее в отношении нефтяных компаний, подчеркнул глава «Роснефти». «Тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку «выпали» именно газовые доходы, к этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку», – сказал Игорь Сечин.

6. Развитие внутреннего рынка газа как ответ на закрытие рынка ЕС

Строительство новых газопроводов в восточном направлении открывает возможность для вовлечения в разработку обширных ресурсов Восточной Сибири, считает глава «Роснефти». Он напомнил, что запасы независимых производителей в этом регионе превышают 4 трлн куб. м.

«Появляется возможность создать, наконец, более прозрачные условия для всех участников рынка в добыче, транспортировке и реализации газа», – отметил Игорь Сечин. По его словам, в таких условиях открываются возможности для развития внутреннего рынка газа. «Освободившейся потенциал должен быть использован для стимулирования внутреннего спроса на газ и ускоренную газификацию», – отметил глава «Роснефти».



