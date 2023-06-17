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Любое наступление ВСУ на запорожском направлении обернется для них масштабными потерями - власти

12:25 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону российских сил на запорожском направлении крайне низки. Об этом сообщил в субботу ТАСС первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев, который посетил расположение военных в районе линии боевого соприкосновения.

«Посмотрел, как выглядят наши боевые позиции. Шансы прорвать оборону в этом месте у противника крайне низки. Любое наступление обернется масштабными потерями. Технически мы более чем готовы, и ребята все настроены решительно. С такой огневой поддержкой, могу сказать, что выборы без сомнения мы тоже проведем штатно», — сказал Толмачев.

Вице-губернатор пообщался с бойцами, принял участие во вручении военнослужащим госнаград и передал помощь от администрации области: маскировочные сети и продуктовые наборы.

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