Любое наступление ВСУ на запорожском направлении обернется для них масштабными потерями - власти
12:25 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Посмотрел, как выглядят наши боевые позиции. Шансы прорвать оборону в этом месте у противника крайне низки. Любое наступление обернется масштабными потерями. Технически мы более чем готовы, и ребята все настроены решительно. С такой огневой поддержкой, могу сказать, что выборы без сомнения мы тоже проведем штатно», — сказал Толмачев.
Вице-губернатор пообщался с бойцами, принял участие во вручении военнослужащим госнаград и передал помощь от администрации области: маскировочные сети и продуктовые наборы.
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