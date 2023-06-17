На Энергетической панели в рамках ПМЭФ выступили главы крупнейших энергокомпаний и ведущие эксперты

12:48

Главы крупнейших энергетических компаний и ведущие эксперты рынка приняли участие в энергетической панели «Трансформация мировой энергетики» в рамках ХХVI Петербургского международного экономического форума.

Председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян в ходе своего выступления заявил о необходимости реализации осмысленного энергоперехода. «Мы не говорим о том, что в будущем не нужны будут традиционные виды энергетики, просто произойдет изменение долей», – отметил он.

Мир находится в стадии глубоких перемен, которых не было последние сто лет, уверен глава CNPC. «Международная геополитическая ситуация очень сложная, она оказывает влияние на международный бизнес, серьезный удар нанесен по производственным цепочкам и поставкам энергетических ресурсов. И в таких сложных условиях мы должны всячески содействовать тому, чтобы страны продолжали сотрудничество между собой», – отметил он.

В связи с этим необходимо углублять энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем в области нефти и газа, а также новых источников энергии, считает Дай Хоулян. «Мы должны создавать новые платформы, новую ситуацию для такого сотрудничества в всем мире. Мы должны сыграть роль тех стран, которые будут продвигать сотрудничество, построенное на принципах открытости и справедливости. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что именно так мы сможем решить все проблемы», – подытожил он.

Вопрос необходимости сотрудничества для обеспечения энергобезопасности затронул в своем выступлении и исполнительный директор Indian Oil Винод Кумар. По его словам, Россия является для Индии партнером, проверенным временем, сотрудничество между странами активно развивается. «Доля импорта российской сырой нефти, которая составляла менее 2% в прошлом году, увеличилась в 10 раз до 20%. Я ожидаю, что в текущем финансовом году этот показатель достигнет 30%», – отметил он. Торговля между двумя странами гарантированно будет расти еще сильнее, и России будет отводиться серьезная роль в обеспечении энергобезопасности Индии, подытожил Винод Кумар.

Советник компании «Адвантиж Энерджи» Мартин Вайвировски, который имеет за плечами более чем 40-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, в том числе в России, назвал невероятно значимыми изменения, происходящие сегодня в энергетическом секторе. Среди основных признаков этого проблемного времени Вайвировски выделил нехватку энрегоресурсов и существенное недоинвестирование отрасли.

«Инвестиции постоянно сокращаются, мы отмечаем эту тенденцию на глобальном уровне, снижение составляет около 5% ежегодно. При этом общий размер CAPEX в отрасли сократился за последние десять лет почти на 40%, без учета инфляции. Также мы видим постоянную нехватку финансирования, которая ведет к возрастанию стоимости новых проектов», – рассказал он.

Российская нефтяная отрасль ведет себя относительно успешно по сравнению с остальным миром, подчеркнул эксперт. «Мы видим, что мировые запасы нефти постоянно сокращаются – это особенно заметно на данных за последние десять лет. При этом уже давно не слышно о серьезных, больших открытиях месторождений. В отличие от России, которая смогла открыть для мира важные месторождения. Это, конечно, впечатляет. Сибирь и офшорные возможности, российская Арктика и Дальний Восток. Арктика в этом отношении очень интересна, особенно в контексте развития Северного морского пути, что безусловно может сделать логистику для арктических месторождений крайне привлекательной», – рассказал Вайвировски.

По словам главного исполнительного директора The National Corporation of Kenya Лепарана Гидеона Оле Моринтат, Африка является очень молодым и бурно развивающимся континентом, в связи с чем ее странам необходим доступ к энергоносителям. «Россия и Кения имеют большие перспективы сотрудничеств в области энергетики. Компетенции российских энергетических компаний, прежде всего таких, как «Роснефть», в сфере геологоразведки, добычи и построения соответствующей инфраструктуры, безусловно, могут помочь Национальной нефтяной компании Кении более эффективно монетизировать и разрабатывать недавно открытые месторождения в стране и эффективно использовать наш мандат по созданию энергетической стоимостной цепочки. Вне всякого сомнения, Россия может активно присутствовать на кенийском рынке, и, что еще более важно, это может предполагать и создание совместных предприятий», – рассказал Оле Моринтат.

«Доклад Игоря Ивановича Сечина, который мы услышали, ярко показывает, что нефть и газ будут основными источниками энергии на многие десятилетия вперед, – заявил глава SOCAR Ровшан Наджаф. – Поэтому мы должны задумываться о том, как найти способы, которые позволят не снизить использование ископаемых видов топлива, а уменьшать выбросы».

Недоинвестирование в нефтегазовой отрасли было проблемой на протяжении всего последнего десятилетия и остается таковой и в настоящее время, считает он. При этом, по его словам, финансовые организации не желают финансировать разведку и добычу и не слишком склонны выделять кредитование. «Мы должны бороться, мы должны объяснять и пояснять, что существует способ добиваться этой цели снижения выбросов за счет развития технологий. Нам требуется помощь, поддержка и участие со стороны наших партнеров», – добавил Наджаф.

«На долю нефтегазовых операций сегодня приходится почти 15% выбросов парниковых газов, связанных с энергетикой, и отрасль располагает возможностями и ресурсами для их быстрого и экономически эффективного сокращения», – рассказал бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака.