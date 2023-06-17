В Лондоне начался первый парад по случаю официального дня рождения Карла III

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III начался в субботу в Лондоне. Шествие с участием 1,4 тыс. военных, 200 лошадей и 400 музыкантов стартовало из официальной резиденции монарха Букингемского дворца.



Для 74-летнего монарха, который вступил на престол в прошлом году после смерти матери — королевы Елизаветы II (1926-2022) — это первый парад по случаю его дня рождения. Карл III принимает в нем участие верхом. Последний раз британцы видели своего суверена верхом 37 лет назад. Это была Елизавета II, которой на тот момент было 60 лет. Она восседала на Бирманке, вороной кобыле, подаренной Ее Величеству Королевской канадской конной полицией. На ней Елизавета II принимала парад 18 лет подряд. После этого королева отдала предпочтение карете, хотя продолжала ездить верхом в своих имениях практически до самой смерти 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.



