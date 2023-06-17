Игорь Сечин: Потенциал долгосрочного роста добычи нефти в мире есть только у некоторых стран, включая Россию

13:05

Мировой спрос и цены на нефть будут расти, недоинвестирование с неизбежностью создаст дефицит на рынке, при этом потенциал долгосрочного роста добычи в мире есть только у некоторых стран, включая Россию. Об этом рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе на ПМЭФ «Содом и Гоморра на энергорынке: божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может».

«Мировой спрос на нефть в 2023 году по актуальным прогнозам МЭА и ОПЕК вырастет на 2,4 млн барр./сут, установив новый рекорд в 102 млн барр./сут.», – отметил Игорь Сечин. В долгосрочной перспективе физические объемы потребления нефти, по имеющимся оценкам, вырастут на порядка 15 млн барр./сут (15%) к 2045 году, и вместе с природным газом нефть продолжит обеспечивать более 53% мирового спроса на первичную энергию, указал он.

Среди факторов увеличения спроса на энергию глава «Роснефти» выделил недооценку реального потенциала роста потребления в Африке. Игорь Сечин напомнил, что, по прогнозу ООН, к 2050 году население Африки вырастет на 74% до 2,49 млрд чел., в то время как в других регионах население вырастет в среднем лишь на 10%. На Африку будет приходиться 34% мирового населения по сравнению с 22% в настоящее время.

«Что касается прироста спроса на энергию, в Африке он прогнозируется на уровне порядка 70-80% к 2050 году. То есть темпы роста спроса на энергию будут сопоставимы с темпами роста населения. Этот факт свидетельствует о недооценке реального потенциала роста потребления в Африке, перед которой стоит задача ликвидации энергетической бедности. И решение этой задачи приведет к более высоким темпам роста спроса на энергию, которые еще только предстоит реально оценить», – сказал Игорь Сечин.

При этом в качестве ключевой причины неизбежного дефицита энергоресурсов и роста цен на нефть глава «Роснефти» назвал недоинвестирование отрасли. Он особо отметил, что недоинвестирование происходит не только в добыче, но также и в геологоразведке, что уже привело к недовозмещению добычи приростом новых запасов (восполнение составляет порядка 90%). Объемы поисково-разведочного бурения неуклонно снижаются, а их акцент направлен на все более и более глубоководные акватории. Сейчас средний размер открываемых месторождений в мире составляет порядка 15 млн т н.э., что не сопоставимо с гигантскими открытиями 70-х годов, сделанными тогда в Саудовской Аравии, России и США.

Таким образом, по мнению главы «Роснефти», недоинвестирование с неизбежностью создаст дефицит на рынке, что приведет к росту цен на нефть. Это отмечает и Саудовская Аравия, которая заявила о новом сокращении добычи (уже третьем за период действия соглашения ОПЕК) и заинтересована как в долгосрочной стабильности рынка, так и в устранении спекулятивной волатильности и сохранении цены нефти на уровне 80 долл./барр. и ее дальнейшем росте как для ввода новых мощностей добычи нефти и реализации проектов по диверсификации экономики в рамках программы «Видение 2030». Глава «Роснефти» напомнил, что эта программа предусматривает, в частности, строительство города будущего Neom и ультрасовременного делового квартала Mukaab в столице страны Эр-Рияде, общие инвестиции в которые могут превысить 500 млрд долл.

При этом, как отметил Игорь Сечин, странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений из-за различий в структуре экономики и динамике добычи. Так, ближневосточные страны ОПЕК наращивают добычу и диверсифицируют свои экономики, развивая не-нефтяной сектор, в то время как африканские страны ОПЕК устойчиво снижают добычу, утрачивая свой вес на мировом рынке нефти.

В этой связи глава «Роснефти» считает целесообразным обеспечить мониторинг не только квот на добычу, но также объемов экспорта нефти, учитывая различные размеры внутренних рынков. Поскольку ряд стран ОПЕК+ поставляет на экспорт до 90% добываемой нефти, а Россия в то же время поставляет на рынок около 50%, что ставит нашу страну в менее выгодное положение при действующем механизме оценки влияния и доступа к ключевым рынкам сбыта.

Объявляя о текущем добровольном сокращении добычи, Саудовская Аравия одновременно наращивает мощности добычи и в ближайшие два года фонд буровых установок здесь может вырасти как минимум на 25%, что подтверждается подрядными компаниями и объемами заключенных контрактов на бурение и развитие инфраструктуры, заметил глава «Роснефти». В результате к 2025-2027 годам в Саудовской Аравии будет введено порядка 2 млн барр./сут. новых мощностей добычи.

«Несмотря на рекордную обеспеченность Ближнего Востока запасами нефти (у Саудовской Аравии и ОАЭ кратность запасов составляет около 70 лет, у Кувейта и Ирака – около 100 лет), перед человечеством уже в ближайшие годы остро встанет проблема дефицита мощностей добычи, и страны ОПЕК уже не смогут удовлетворить растущий спрос», – сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» указал, что и поддержание достигнутого уровня добычи нефти в США находится под вопросом. Он напомнил, что основной вклад в развитие добычи нефти в США вносит Пермский бассейн, который является наиболее крупным по запасам и добыче – порядка 280 млн т в год (примерно 45% от всей добычи в США).

«Добыча в прочих сланцевых бассейнах – Игл Форд, Баккен и других – в последние три года стабилизировалась и не растет. При этом и в ключевом Пермском бассейне наметились негативные тенденции в развитии нефтедобычи – с 2021 года отмечается снижение удельной эффективности новых скважин, а темпы прироста добычи за последние 6 месяцев сократились в два раза», – сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» также подчеркнул, что уже с 2020 года рост сланцевой добычи происходил во многом за счет активного ввода в добычу пробуренных незаконченных скважин, фонд которых с начала 2020 года в Пермском бассейне снизился на 73% и сейчас эквивалентен менее чем 2 месяцам текущих объемов ввода скважин по сравнению с 6-7 месяцами перед пандемией. Такой фонд не сможет поддержать не только рост, но даже сохранение текущей добычи на фоне наметившейся стагнации буровой активности. Так, по данным Baker Hughes, количество буровых установок горизонтального бурения здесь снижается с декабря 2022 года и составляет лишь 80-85% от уровня допандемийного марта 2020 года.

Игорь Сечин отметил, что одновременно с учетом значительного повышения ФРС базовой ставки, которая за год выросла с околонулевого уровня до 5,25%, и ожиданий ее дальнейшего роста стоимость привлечения кредитов для сланцевых операторов кратно выросла, что стало дополнительным сдерживающим фактором для инвестиций. «Таким образом, под вопросом находится не только обеспечение роста, но даже поддержание достигнутого уровня добычи в США», – отметил глава «Роснефти».

Наращивать добычу жидких углеводородов в мире в долгосрочной перспективе способны только некоторые страны, в том числе Россия, уверен Игорь Сечин. Он напомнил, что рекордные запасы нефти в Венесуэле, превышающие запасы Саудовской Аравии, остаются под сильнейшим давлением США. На этом фоне Chevron ведет работу по получению исключений из режима санкций и возобновила импорт венесуэльской нефти только в США на американские заводы. Страновые риски для Венесуэлы по-прежнему очень высоки, указал он.

В ожидании глобального дефицита и при отсутствии потенциала собственного роста добычи ExxonMobil усиливает контроль за ресурсами в соседней Гайане. В 2027 году мощности добычи нефти там вырастут с текущих 400 тыс. барр./сут. до порядка 1,2 млн барр./сут. Однако прогнозируемый рост добычи в Гайане будет нивелирован снижением добычи в Мексике, Канаде, Норвегии и других странах, отметил глава «Роснефти».

«Таким образом, потенциал долгосрочного роста добычи жидких углеводородов в мире фактически имеется только у некоторых стран ОПЕК, а также у России, где ресурсная база новых проектов сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире», – сказал Игорь Сечин.

«Мы готовы к новым вызовам, – подчеркнул он. – Как известно, «Роснефть» отличается минимальными удельными операционными затратами, финансовой устойчивостью и высоким уровнем консолидации. В результате, несмотря на сложности, капитализация компании демонстрирует неплохую динамику. В этих условиях как никогда актуально выглядят корпоративные принципы, на которые всегда опиралась «Роснефть»: доверительность, долгосрочность, учет интересов партнеров».