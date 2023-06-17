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Во Франции из-за землетрясения повреждены десятки домов и церквей - префектура

13:20 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки домов и несколько церквей на западе Франции были повреждены в результате землетрясения магнитудой не менее 5,3, произошедшего в пятницу вечером. Об этом сообщает в субботу префектура департамента Дё-Севр.

«По состоянию на 23:30 пятницы (00:30 субботы по московскому времени — прим. ТАСС) один человек получил легкие травмы, ему оказана помощь. Землетрясение привело к множеству случаев материального ущерба, в том числе из-за падения камней, трещин и частичного обрушения крыш», — говорится в заявлении властей департамента.

В целях безопасности 35 человек были временно переселены к родственникам или в помещения, специально отведенные для этого мэриями. Церковь в коммуне Сен-Илер-ла-Палю была оцеплена, специалисты оценивают ее состояние после землетрясения.

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