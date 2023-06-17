На купянском направлении уничтожена украинская ДРГ - МО РФ

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ уничтожена на купяском направлении. Общие потери Украины за сутки на данном направлении составили более 40 военных, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



«На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией „Западной“ группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа», — сказал Конашенков.



Он уточнил, что в течение суток уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-30.



