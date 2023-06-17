На ПМЭФ были допущены все, кто хотел принять участие - Песков

14:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все делегации, желавшие участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), имели возможность сделать это, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Таких делегаций нет было», — сказал он в ответ на вопрос, были ли делегации, которые хотели участвовать в форуме, но не были на него допущены.



