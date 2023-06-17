На ПМЭФ были допущены все, кто хотел принять участие - Песков
14:05 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Таких делегаций нет было», — сказал он в ответ на вопрос, были ли делегации, которые хотели участвовать в форуме, но не были на него допущены.
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