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НОВОСТИ

На ПМЭФ были допущены все, кто хотел принять участие - Песков

14:05 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все делегации, желавшие участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), имели возможность сделать это, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Таких делегаций нет было», — сказал он в ответ на вопрос, были ли делегации, которые хотели участвовать в форуме, но не были на него допущены.

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