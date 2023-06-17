За рубежом российские ученые и разработчики сталкиваются с карьерными ограничениями - Песков
14:20 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он отметил, что 2022 год показал, что многие из «тех, кто убежал, возвращаются, а у тех, кто убежал раньше, ничего не получилось».
«Нет ни одного примера успешной управленческо-профессиональной карьеры русского человека, который бы уехал в США или Европу. Везде есть <…> потолок: вы можете быть начальником лаборатории, но вы никогда не станете деканом, ректором и так далее», — сказал спецпредставитель президента.
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