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За рубежом российские ученые и разработчики сталкиваются с карьерными ограничениями - Песков

14:20 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Талантливые российские ученые и разработчики, уезжающие за рубеж в последние годы, сталкиваются с искусственными карьерными ограничениями, созданными для иностранцев в других странах. Примеров успешно построенной ими карьеры за пределами РФ сейчас нет, считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Он отметил, что 2022 год показал, что многие из «тех, кто убежал, возвращаются, а у тех, кто убежал раньше, ничего не получилось».

«Нет ни одного примера успешной управленческо-профессиональной карьеры русского человека, который бы уехал в США или Европу. Везде есть <…> потолок: вы можете быть начальником лаборатории, но вы никогда не станете деканом, ректором и так далее», — сказал спецпредставитель президента.

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