За две недели иконе «Троица» поклонились более 70 тысяч паломников

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 70-80 тысяч паломников поклонились за две недели иконе «Троица» кисти Андрея Рублева в храме Христа Спасителя в Москве, сообщил в субботу ТАСС источник в Московском патриархате.



«К иконе ежедневно подходят 5-6 тысяч человек, все они получают буклеты с молитвой и икону Святой Троицы на память о посещении храма», — сказал собеседник агентства.



«Троица» 3 июня была перевезена в храм Христа Спасителя и установлена в специальной капсуле в центре собора. В пятницу в Русской православной церкви сообщили о том, что икона останется в храме еще на месяц — до 18 июля, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского.



