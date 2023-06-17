За две недели иконе «Троица» поклонились более 70 тысяч паломников
15:50 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«К иконе ежедневно подходят 5-6 тысяч человек, все они получают буклеты с молитвой и икону Святой Троицы на память о посещении храма», — сказал собеседник агентства.
«Троица» 3 июня была перевезена в храм Христа Спасителя и установлена в специальной капсуле в центре собора. В пятницу в Русской православной церкви сообщили о том, что икона останется в храме еще на месяц — до 18 июля, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского.
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