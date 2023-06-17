Во II половине года могут появиться первые смарт-контракт с цифровым рублем

16:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые смарт-контракты с использованием цифрового рубля могут пройти уже во втором половине этого года. Такое мнение в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



Смарт-контракт — это своеобразный «цифровой договор», который создается в блокчейн-сети. Технически это не простой файл, а программа, связанная с банковскими счетами. Она автоматически переводит деньги по договору, хранит и ведет всю историю деловых отношений, фиксирует каждое событие. При этом в блокчейне технически невозможно незаметно или «задним числом» изменить какую-либо информацию, то есть такие контракты и все действия, связанные с ними, прозрачны.



«Допускаю, что во второй половине текущего года уже появятся первые смарт-контракты с использованием цифрового рубля», — сказал Аксаков. По мнению парламентария, в первую очередь цифровой рубль будет востребован в госфинансировании. «Оно (государство) может довольно быстро включиться в процесс использования цифрового рубля для финансирования государственных проектов, все, что связано с государственным финансированием. Поскольку цифровой рубль позволяет государству более четко и более наглядно видеть, как используется то, что выделяет государство на разные проекты. И я думаю, что государство быстро задействует смарт-контракт для того, чтобы деньги шли на финансирование проектов и задач государственных именно в тот момент, когда действительно должно по контракту, по замыслу должно быть профинансировано использование цифрового рубля на тот или иной проект, на ту или иную программу. Так что государство может стать главным двигателем этого процесса. А дальше, когда практика наработается, вполне возможно, что и компании, и люди начнут активнее его использовать», — пояснил Аксаков.



