Игорь Сечин: Мы присутствуем при агонии Pax Americana

16:20

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе на ПМЭФ «Содом и Гоморра на энергорынке: божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может» отметил системный кризис американских финансов и глобальной стратегии США, а также проанализировал перспективы рубля как резервной валюты.

По словам Игоря Сечина, достигнутое соглашение о временной отмене потолка госдолга США означает, что Федеральное казначейство займет на рынке порядка 2 трлн долл. уже в этом году. Это может вызвать новый отток депозитов, так как средства будут вложены в новый долг, что еще сильнее ослабит банковскую систему. По сути, мы наблюдаем системный кризис всей финансовой системы США, отметил в своем докладе Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что сам по себе выпуск долговых обязательств является абсолютно нормальным системным способом развития экономики и многие годы темпы роста долгов в мире соответствовали темпам роста ВВП. Однако, по его словам, в последние 20 лет так называемые «развитые» страны и в особенности США начали явно злоупотреблять своим положением в финансовой сфере, резко начав наращивать долги и инфляционно раздувать стоимость активов.

«На этом фоне темпы роста производительности в странах «Группы семи» упали со среднегодовых 1,8%, которые были характерны в 1980-2000 годах, до 0,8% в год в 2000-2018 годы. Особенно ярко это проявилось в период пандемии, когда населению раздавались «вертолетные деньги» за счет увеличения долгов правительств, которые выкупались на балансы центральных банков этих стран. Значительная часть этих денег была направлена на фондовые рынки, что создало условия для надувания пузырей. Рост «бумажных активов» относительно ВВП в последние годы был самым высоким: на каждый новый доллар инвестиций приходилось 3,40 долл. нового долга», – отметил Игорь Сечин.

Сейчас мир присутствует при агонии глобальной стратегии США, уверен глава «Роснефти». «На рубеже веков (с 1899 по 1902) госсекретарь США Джон Хэй в так называемых «трех записках» сформулировал новую глобальную стратегию США, названную «политикой открытых дверей». Основной принцип – обеспечение равного доступа к товарам и рынкам. Это – заря Pax Americana. Уверенная в себе и своих конкурентных преимуществах Америка добивалась максимального снятия любых барьеров. Вот теперь можно сказать: «Осторожно, двери закрываются!» Мы присутствуем при агонии Pax Americana – это процесс болезненный и чреватый самыми неприятными эксцессами», – сказал Игорь Сечин.

По его словам, миру необходимо констатировать фундаментальное обстоятельство: рыночная экономика больше не работает в качестве основного механизма глобального регулирования и движения капитала. Высокая инфляция, высокие процентные ставки, разрыв глобальных цепочек, риски дефицитов практически любого сырья – на этом фоне главным приоритетом становится безопасность, а главным ее гарантом – государство. Задачи реиндустриализации, локализации жизненно важных производств, милитаризации экономики, обеспечения и пополнения товарных запасов, ресурсной безопасности – все это внеэкономические задачи, которые не под силу частному капиталу, даже крупному, который теперь если может существовать, то только в режиме государственно-частного партнерства, отмечается в докладе главы «Роснефти».

Игорь Сечин также проанализировал перспективы рубля как резервной валюты. По его словам, чтобы претендовать на статус новой резервной валюты, у страны должна быть достаточно крупная и устойчивая экономика, а также должны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом. «Перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потокам, что дает им вес и ликвидность. Это прежде всего юань. Рубль – одна из самых ресурсообеспеченных валют», – заявил глава «Роснефти».

Однако, по мнению Игоря Сечина, есть как минимум две проблемы – это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное кредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему.