0
0
151
НОВОСТИ

Байден хочет встретиться в председателем КНР в ближайшие месяцы - Белый дом

18:20 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден рассчитывает, что ему удастся встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Об этом в субботу сообщил пресс-пул Белого дома.

«Я надеюсь, что в течение нескольких следующих месяцев я снова встречусь с Си [Цзиньпином]», — сказал Байден. Американский лидер выразил надежду на то, что ему удастся обсудить с китайским коллегой существующие разногласия и способы их уладить.

Комментируя инцидент со сбитым 4 февраля в американском воздушном пространстве китайским аэростатом, Байден допустил, что лидер КНР мог быть не в курсе всей ситуации. «Я не думаю, что руководство знало, где он находился, что в нем было и что происходило. Думаю, все вышло более досадно, чем задумывалось», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 17.06.2023
РФ имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу - Путин
0
20
19:10 17.06.2023
На восстановление Украины ООН выделит 1 млрд $
0
70
18:30 17.06.2023
Из-за возбудителя холеры в Одесской области запретили купаться и ловить рыбу
0
143
16:45 17.06.2023
От своих незаконных санкций Запад страдает больше чем РФ - греческий политик
0
308
16:25 17.06.2023
Во II половине года могут появиться первые смарт-контракты с цифровым рублем
0
292
16:20 17.06.2023
Игорь Сечин: Мы присутствуем при агонии Pax Americana
0
293
15:50 17.06.2023
За две недели иконе «Троица» поклонились более 70 тысяч паломников
0
389
15:40 17.06.2023
Дания готова передать Украине истребители F-16 с рядом условий
0
338
15:05 17.06.2023
AI Journey на ПМЭФ-2023: эксперты – о трендах и технологиях в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения
0
347
14:20 17.06.2023
За рубежом российские ученые и разработчики сталкиваются с карьерными ограничениями - Песков
0
426

Возврат к списку