Байден хочет встретиться в председателем КНР в ближайшие месяцы - Белый дом
18:20 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я надеюсь, что в течение нескольких следующих месяцев я снова встречусь с Си [Цзиньпином]», — сказал Байден. Американский лидер выразил надежду на то, что ему удастся обсудить с китайским коллегой существующие разногласия и способы их уладить.
Комментируя инцидент со сбитым 4 февраля в американском воздушном пространстве китайским аэростатом, Байден допустил, что лидер КНР мог быть не в курсе всей ситуации. «Я не думаю, что руководство знало, где он находился, что в нем было и что происходило. Думаю, все вышло более досадно, чем задумывалось», — отметил он.
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