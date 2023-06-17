Байден хочет встретиться в председателем КНР в ближайшие месяцы - Белый дом

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден рассчитывает, что ему удастся встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Об этом в субботу сообщил пресс-пул Белого дома.



«Я надеюсь, что в течение нескольких следующих месяцев я снова встречусь с Си [Цзиньпином]», — сказал Байден. Американский лидер выразил надежду на то, что ему удастся обсудить с китайским коллегой существующие разногласия и способы их уладить.



Комментируя инцидент со сбитым 4 февраля в американском воздушном пространстве китайским аэростатом, Байден допустил, что лидер КНР мог быть не в курсе всей ситуации. «Я не думаю, что руководство знало, где он находился, что в нем было и что происходило. Думаю, все вышло более досадно, чем задумывалось», — отметил он.



