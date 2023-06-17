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Из-за возбудителя холеры в Одесской области запретили купаться и ловить рыбу

18:30 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Одесской области ввели запрет на купание и вылов рыбы в море и открытых пресных водоемах региона из-за обнаружения в них возбудителей инфекционных болезней, в том числе холеры. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

«По результатам лабораторных обследований за последнюю неделю в воде обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Содержание кишечных палочек значительно превышает нормы. Поэтому категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речные и морские места рекреации). Также необходимо воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов», — говорится в сообщении на сайте горсовета.

Запрет распространяется на открытые водоемы Одесской области — Черное море, Белгород-Днестровский лиман и Дунай. Уточняется, что данная мера принята после отчета главного санитарного врача Игоря Кузина, который 15 июня сообщал о повышенном риске для Одесской области из-за последствий разрушения Каховской ГЭС.

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