На восстановление Украины ООН выделит 1 млрд $
19:10 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Программа развития ООН совместно с партнерами аккумулирует 1 млрд долларов на восстановление Украины. Об этом сообщил глава ПРООН Ахим Штайнер во время нашей встречи в Киеве», — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что во время беседы был затронут вопрос поддержки релоцированных предприятий, малых и средних предпринимателей. «ПРООН готова помочь в этих вопросах. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации предпринимателей, развитию потенциально экспортных производств. Также ПРООН поддержит восстановление энергетической инфраструктуры», — добавил премьер.
НОВОСТИ
- 19:30 17.06.2023
- РФ имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу - Путин
- 18:30 17.06.2023
- Из-за возбудителя холеры в Одесской области запретили купаться и ловить рыбу
- 18:20 17.06.2023
- Байден хочет встретиться в председателем КНР в ближайшие месяцы - Белый дом
- 16:45 17.06.2023
- От своих незаконных санкций Запад страдает больше чем РФ - греческий политик
- 16:25 17.06.2023
- Во II половине года могут появиться первые смарт-контракты с цифровым рублем
- 16:20 17.06.2023
- Игорь Сечин: Мы присутствуем при агонии Pax Americana
- 15:50 17.06.2023
- За две недели иконе «Троица» поклонились более 70 тысяч паломников
- 15:40 17.06.2023
- Дания готова передать Украине истребители F-16 с рядом условий
- 15:05 17.06.2023
- AI Journey на ПМЭФ-2023: эксперты – о трендах и технологиях в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения
- 14:20 17.06.2023
- За рубежом российские ученые и разработчики сталкиваются с карьерными ограничениями - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать