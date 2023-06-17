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НОВОСТИ

На восстановление Украины ООН выделит 1 млрд $

19:10 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер сообщил на встрече с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, что на восстановление страны будет собран 1 млрд долларов.

«Программа развития ООН совместно с партнерами аккумулирует 1 млрд долларов на восстановление Украины. Об этом сообщил глава ПРООН Ахим Штайнер во время нашей встречи в Киеве», — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что во время беседы был затронут вопрос поддержки релоцированных предприятий, малых и средних предпринимателей. «ПРООН готова помочь в этих вопросах. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации предпринимателей, развитию потенциально экспортных производств. Также ПРООН поддержит восстановление энергетической инфраструктуры», — добавил премьер.

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