0
0
19
НОВОСТИ

РФ имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу - Путин

19:30 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Именно Киев развязал войну на Украине в 2014 году, Россия имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией стран Африки.

«Киевский режим предпринял многократные попытки решить эту проблему [Донбасса] вооруженным путем и по сути начал боевые действия в 2014 году, используя против этих мирных граждан авиацию, танки и артиллерию. Он, именно киевский режим, развязал эту войну в 2014 году, а мы в соответствии с 51 статьей Устава ООН имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне», — сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 17.06.2023
На восстановление Украины ООН выделит 1 млрд $
0
70
18:30 17.06.2023
Из-за возбудителя холеры в Одесской области запретили купаться и ловить рыбу
0
143
18:20 17.06.2023
Байден хочет встретиться в председателем КНР в ближайшие месяцы - Белый дом
0
151
16:45 17.06.2023
От своих незаконных санкций Запад страдает больше чем РФ - греческий политик
0
308
16:25 17.06.2023
Во II половине года могут появиться первые смарт-контракты с цифровым рублем
0
292
16:20 17.06.2023
Игорь Сечин: Мы присутствуем при агонии Pax Americana
0
293
15:50 17.06.2023
За две недели иконе «Троица» поклонились более 70 тысяч паломников
0
389
15:40 17.06.2023
Дания готова передать Украине истребители F-16 с рядом условий
0
338
15:05 17.06.2023
AI Journey на ПМЭФ-2023: эксперты – о трендах и технологиях в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения
0
347
14:20 17.06.2023
За рубежом российские ученые и разработчики сталкиваются с карьерными ограничениями - Песков
0
426

Возврат к списку