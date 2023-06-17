РФ имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу - Путин

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Именно Киев развязал войну на Украине в 2014 году, Россия имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией стран Африки.



«Киевский режим предпринял многократные попытки решить эту проблему [Донбасса] вооруженным путем и по сути начал боевые действия в 2014 году, используя против этих мирных граждан авиацию, танки и артиллерию. Он, именно киевский режим, развязал эту войну в 2014 году, а мы в соответствии с 51 статьей Устава ООН имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне», — сказал Путин.



