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Продовольственный кризис в мире вызвали действия Запада, а не СВО - Путин

19:35 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировой продовольственный кризис возник не из-за специальной военной операции на Украине, а из-за действий западных стран. Об этом заявил в субботу президент России Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями ряда африканских стран.

«Кризис на мировом продовольственном рынке отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине, он начал складываться задолго до ситуации на Украине. И возник он в результате того, что западные страны, и США, и европейские страны, начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции», — сказал глава российского государства.

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