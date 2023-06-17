Продовольственный кризис в мире вызвали действия Запада, а не СВО - Путин
19:35 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Кризис на мировом продовольственном рынке отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине, он начал складываться задолго до ситуации на Украине. И возник он в результате того, что западные страны, и США, и европейские страны, начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции», — сказал глава российского государства.
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