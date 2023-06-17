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О нежелании вести какие-либо переговоры объявила Украина, а не Россия - Путин

20:30 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Именно Украина объявила о нежелании вести какие-либо переговоры, что было закреплено декретом президента страны Владимира Зеленского, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече по украинскому урегулированию с лидерами и представителями ряда африканских стран.

«Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что сама «Россия никогда не отказывалась от переговоров» и даже в нынешних условиях открыта для конструктивных предложений. «Я понимаю вашу озабоченность, разделяю ее. Безусловно, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения», — отметил Путин, обращаясь к лидерам и представителям прибывшей миссии.

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