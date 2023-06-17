О нежелании вести какие-либо переговоры объявила Украина, а не Россия - Путин
20:30 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры», — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что сама «Россия никогда не отказывалась от переговоров» и даже в нынешних условиях открыта для конструктивных предложений. «Я понимаю вашу озабоченность, разделяю ее. Безусловно, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения», — отметил Путин, обращаясь к лидерам и представителям прибывшей миссии.
НОВОСТИ
- 20:40 17.06.2023
- В Риме прошла первая крупная антиправительственная манифестация
- 19:35 17.06.2023
- Продовольственный кризис в мире вызвали действия Запада, а не СВО - Путин
- 19:30 17.06.2023
- РФ имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу - Путин
- 19:10 17.06.2023
- На восстановление Украины ООН выделит $1 млрд
- 18:30 17.06.2023
- Из-за возбудителя холеры в Одесской области запретили купаться и ловить рыбу
- 18:20 17.06.2023
- Байден хочет встретиться в председателем КНР в ближайшие месяцы - Белый дом
- 16:45 17.06.2023
- От своих незаконных санкций Запад страдает больше чем РФ - греческий политик
- 16:25 17.06.2023
- Во II половине года могут появиться первые смарт-контракты с цифровым рублем
- 16:20 17.06.2023
- Игорь Сечин: Мы присутствуем при агонии Pax Americana
- 15:50 17.06.2023
- За две недели иконе «Троица» поклонились более 70 тысяч паломников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать