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В Риме прошла первая крупная антиправительственная манифестация

20:40 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая крупная антиправительственная манифестация прошла в субботу в итальянской столице. Ее организатором и главным вдохновителем стал бывший премьер-министр, ныне лидер оппозиционного «Движения „5 звезд“ Джузеппе Конте, который призвал к началу мирных переговоров по Украине.

Шествие началось на площади Республики и завершилось на проспекте Императорских форумов. По данным организаторов, в акции приняли участие до 20 тыс. человек. К ней присоединилась лидер другой оппозиционной партии — Демократической — Элли Шлейн, несмотря на то, что у двух партий сохраняются серьезные разногласия, которые часто не позволяют создавать предвыборные альянсы.

«Мы представляем голоса самых бесправных. Это правительство отказалось от всех своих обещаний», — сказал Конте, выступая перед собравшимися. «Мы не намерены отказываться и отступаться от мирных переговоров — это единственный выход», — добавил экс-премьер.

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