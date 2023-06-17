В Риме прошла первая крупная антиправительственная манифестация
20:40 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шествие началось на площади Республики и завершилось на проспекте Императорских форумов. По данным организаторов, в акции приняли участие до 20 тыс. человек. К ней присоединилась лидер другой оппозиционной партии — Демократической — Элли Шлейн, несмотря на то, что у двух партий сохраняются серьезные разногласия, которые часто не позволяют создавать предвыборные альянсы.
«Мы представляем голоса самых бесправных. Это правительство отказалось от всех своих обещаний», — сказал Конте, выступая перед собравшимися. «Мы не намерены отказываться и отступаться от мирных переговоров — это единственный выход», — добавил экс-премьер.
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