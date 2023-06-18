Путин провел переговоры, посвященные украинскому кризису, с лидерами африканских стран
09:00 18.06.2023 Источник: Интерфакс
"Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным приехать в Россию с этой благородной миссией, которой мы посвятили сегодня несколько часов. Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные, во всяком случае, аспекты проблемы, связанной с кризисом, ради разрешения которого вы приехали в Россию", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.
Встреча президента РФ с главами африканских государств продлилась почти три часа, переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне. До официального начала встречи Путин, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, провел с лидерами стран Африки долгую неформальную беседу.
Переговоры главным образом были посвящены обсуждению африканского мирного плана по Украине и зерновой сделке.
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