Путин провел переговоры, посвященные украинскому кризису, с лидерами африканских стран

09:00 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на встрече с главами ряда африканских государств в деталях были обсуждены проблемы украинского кризиса - цель, ради которой делегация прибыла в Россию.

"Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным приехать в Россию с этой благородной миссией, которой мы посвятили сегодня несколько часов. Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные, во всяком случае, аспекты проблемы, связанной с кризисом, ради разрешения которого вы приехали в Россию", - сказал Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.

Встреча президента РФ с главами африканских государств продлилась почти три часа, переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне. До официального начала встречи Путин, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, провел с лидерами стран Африки долгую неформальную беседу.

Переговоры главным образом были посвящены обсуждению африканского мирного плана по Украине и зерновой сделке.