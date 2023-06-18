Лидеры африканских стран предложили мирную инициативу по Украине из 10 пунктов

09:15 Источник: НГ-Online

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В соответствии с достигнутой ранее договорённостью представители семи стран Африки прибыли в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины, - сообщается на официальном сайте президента РФ

В составе делегации – Президент Замбии Хакаинде Хичилема, Председатель Африканского союза, Президент Коморских островов Азали Асумани, Президент Сенегала Макки Салл, Президент ЮАР Сирил Рамафоза, Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета Президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник Президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.

С российской стороны на встрече присутствовали Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Президента Юрий Ушаков.

Президент ЮАР Сирил Рамафоза: Семь африканских государств выступили с инициативой в поисках мира. Мы ищем именно мира. Мы бы хотели постараться послужить посредниками в достижении мира между Россией и Украиной в рамках этого конфликта. Мы бы хотели предложить вам десять пунктов, поскольку наши предложения действительно концентрируются вокруг десяти элементов.

Конечно же, мы бы хотели прежде всего выслушать Вас так же, как вчера мы выслушали Президента Зеленского. Он обозначил нам ряд вопросов, и мы ответили ему, что мы проведём встречу с Вами и на этой встрече мы также выслушаем Вашу точку зрения по этой войне. Мы бы хотели выслушать Вас с уважением по отношению к тем точкам зрения, которые Вы выскажете.

Кроме того, мы признаём и многие другие предложения, которые были выдвинуты рядом других крупных игроков в мире. Наше предложение не должно вступать в конкуренцию с другими предложениями, которые были выдвинуты.

Второй момент, на который мы хотели бы обратить внимание, – это ещё один ключевой элемент нашего общего предложения, – заключается он в том, что мы твёрдо уверены в том, что эта война должна быть завершена, конфликт должен быть урегулирован путём переговоров и путём дипломатии. Война не может продолжаться вечно. Все войны должны завершиться в какой-то момент, и здесь сегодня мы для того, чтобы передать Вам очень чёткое послание о том, что мы бы хотели, чтобы эта война завершилась. Я говорю об этом, потому что война имеет негативные последствия для Африканского континента и помимо этого для многих других стран по всему миру.

Наш континент подвергается негативным воздействиям в сфере экономики: цены на энергоносители поднялись, равно как и цены на удобрения и на продовольственные товары, цены на топливо также возросли, – и это последствия войны, которая продолжается. Именно по этой причине, в том числе и по этой причине, мы здесь сегодня, поскольку в наших общих интересах было бы завершить эту войну.

Третий пункт заключается в том, что мы хотели бы видеть деэскалацию конфликта – деэскалацию со стороны обеих сторон, поскольку эскалация не способствует мирным переговорам. Поэтому мы были бы заинтересованы в деэскалации конфликта, для того чтобы мы могли найти дорогу к миру.

Четвёртый пункт, который также встречался и в других предложениях, заключается в том, что мы признаём суверенитет стран в понимании Устава ООН. И, да, в понимании Устава ООН мы полагаем, что все мы должны работать на основе международно признаваемых принципов. Именно поэтому мы хотели бы заявить, что мы признаём суверенитет стран в понимании Устава ООН.

Пятый пункт, который мы хотели бы затронуть, состоит в следующем: все страны нуждаются в гарантиях безопасности. Этот вопрос уже поднимался всеми сторонами. Все стороны хотят определённых гарантий, и мы с этим согласны.

Пункт шестой – это то, что непосредственно влияет на наши страны. Мы бы хотели призвать к открытию передвижения зерновых через Чёрное море, с тем чтобы любые препятствия, которые существуют сейчас, были сняты, с тем чтобы зерно и другие сырьевые товары поступали на рынки.

Пункт седьмой. Мы должны сделать так, чтобы была гуманитарная поддержка для тех, кто в ней нуждается, а также для тех, кто страдает в результате этого конфликта.

Пункт восьмой, – о нём уже говорилось Президентом Макки Саллом, – он касается освобождения военнопленных с обеих сторон. Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта. Эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома.

Пункт девятый. Войны порождают разрушение, и поэтому необходимо постконфликтное восстановление. И мы должны поддержать это восстановление, которое будет происходить после этой войны.

Президент Путин, пункт десятый заключается в том, что мы хотели бы видеть определённую работу, определённые процессы, которые повлекут за собой окончание этой войны. Мы очень чётко выразили эту мысль с Президентом Зеленским, и он согласился, что, да, мы, Африканский континент, мы, присутствующие здесь африканские страны, можем сыграть в этом определённую роль.

И мы бы хотели сказать, что после сегодняшней встречи должна быть другая работа, потому что для окончания войны нужно много встреч, много форматов взаимодействия. Африканский континент представлен сегодня семью странами, и все мы убеждены, что мы можем внести положительный вклад в этот процесс.

Этот вклад мы вносим с глубочайшим уважением к обеим странам. Мы уважаем ваши позиции. Кроме того, мы верим, что есть и общность позиций, которую можно сформировать, и эта общность может повлечь за собой мир. Мы считаем, что предложения могут стать основой для того, чтобы найти мир, и именно это мы хотели бы рассмотреть, с тем чтобы все мы сообща могли внести вклад в окончание этой войны.

Президент Путин, в этом заключаются ключевые предложения, которые мы представили Президенту Зеленскому, а теперь и Вам. И мы убеждены, что настало время обеим сторонам начать переговоры и завершить эту войну. Потому что эта война влечёт за собой нестабильность и вред самым разным странам по всему миру. И мы, африканские страны, чувствуем на себе воздействие этой войны.

Вот соображения, которыми мы хотели с Вами поделиться сегодня.

И в завершение я хотел бы сказать: эта миссия имеет историческое значение. Африканский континент, представленный сегодня здесь семью странами, никогда ранее не был вовлечён в подобного рода миссии, и поэтому мы хотели бы заявить, что мы предприняли этот шаг, будучи убеждёнными, что, да, мы можем внести положительный вклад.