Швыдкой: «Троица»нуждается даже не в реставрации, а в консервации

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал Русскую православную церковь (РПЦ) позаботиться о сохранности иконы «Троица» Андрея Рублева. По его словам, она нуждается «в отдыхе» и консервации.

«Троица» 3 июня была перевезена в храм Христа Спасителя и установлена в специальной капсуле в центре собора. В пятницу в РПЦ сообщили о том, что икона останется в храме еще на месяц — до 18 июля, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского.

«Дело не в том, кто является собственником шедевра, дело в том, что собственник обязан думать о ее сохранении. <…> „Троица“ нуждается в отдыхе, она нуждается даже не в реставрации, а в консервации. Будем надеяться, что Бог милостив, и до 18 июля ничего не случится. Все, что принадлежит церкви, должно принадлежать церкви и Господу Богу, но собственник обязан думать о ее сохранении», — сказал Швыдкой ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).