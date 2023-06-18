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В ночь на 18 июня температура воздуха в Москве может опуститься до +10С

09:45 18.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 24 до 26 градусов тепла. «Переменная облачность. Преимущественно без осадков», — говорится в сообщении. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 10 градусов тепла.

Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

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