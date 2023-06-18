Госсекретарь США прибыл с двухдневным визитом в Пекин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье утром прибыл в столицу КНР. Об этом сообщил китайский информационный портал «Пейпер».

Как отмечается в сообщении, визит американского дипломата продлится два дня. Уточняется, что это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года. Ожидается, что в ближайшие часы Блинкен встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.