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НОВОСТИ

Госсекретарь США прибыл с двухдневным визитом в Пекин

10:00 18.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье утром прибыл в столицу КНР. Об этом сообщил китайский информационный портал «Пейпер».

Как отмечается в сообщении, визит американского дипломата продлится два дня. Уточняется, что это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года. Ожидается, что в ближайшие часы Блинкен встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

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