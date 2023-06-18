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Самолет из Претории с журналистами и охраной президента ЮАР в Польше продержали на 4 дня и отправили обратно

10:15 18.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чартерный самолет южноафриканской авиакомпании «Саут Африкэн эйруэйз», на котором в Санкт-Петербург направлялись передовая группа службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамапосы и журналисты президентского пула, вылетел в воскресенье из Варшавы в Преторию. Самолет с четверга простоял в аэропорту, так и не получив разрешения продолжить путь в Россию. Об этом сообщил находящийся на борту журналист южноафриканского портала «Ньюс24» Питер ду Тойт.

Ду Тойт указал, что охрана и журналисты должны были добраться до Киева перед визитом туда Рамапосы и его коллег, но оказались заблокированными в аэропорту Варшавы. Сначала они почти 30 часов провели в самолете, а затем их доставили в гостиницу. Польские власти не дали им продолжить поездку, сославшись на отсутствие необходимых разрешений на оружие у сотрудников службы безопасности президента ЮАР.

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