NYT: Россия изменила тактику на поле боя...
10:45 18.06.2023 Источник: РБК
Россия изменила тактику на поле боя, в ходе подготовки к контрнаступлению Украины она улучшила дисциплину, координацию действий и поддержку с воздуха, пишет The New York Times со ссылкой на беседы с 17 украинскими солдатами, военнопленными, офицерами, иностранными наемниками и западными чиновниками.
«Никогда не видел столько огня с такого количества позиций», — рассказал изданию один из украинских солдат.
В частности, в боях за Бахмут (российское название города — Артемовск) российские войска продемонстрировали «высокий уровень мастерства и снаряжения», пишет NYT. Сражение было «частью терпеливой, дисциплинированной операции», которая показала, что российские военные учатся на своих ошибках.
Российские бронеколонны больше не заходят в районы, где их можно быстро повредить или уничтожить, войска чаще используют дроны и предпринимают «прощупывающие атаки», привела газета примеры изменений в тактике.
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