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Путин: Мне кажется, что главком ВСУ за границей. Но я могу ошибаться

11:20 18.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин допустил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом глава государства заявил в ходе беседы с военкорами, отвечая на вопрос Александра Сладкова. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» с этой частью общения опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«Я знаю. Мне кажется, знаю», — отметил, в частности, президент, отвечая на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — заключил Путин.

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