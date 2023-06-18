Путин: Мне кажется, что главком ВСУ за границей. Но я могу ошибаться
11:20 18.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я знаю. Мне кажется, знаю», — отметил, в частности, президент, отвечая на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — заключил Путин.
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