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В Астане, в отделении одного из банков произошел захват заложников

13:45 18.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, который может быть вооружен, удерживает семь человек в здании банковского отделения в казахстанской столице, на месте работают сотрудники отряда спецназначения. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

«Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank. В заложниках у захватчика находится, предположительно, семь человек. Информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

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