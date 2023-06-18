В Астане, в отделении одного из банков произошел захват заложников

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, который может быть вооружен, удерживает семь человек в здании банковского отделения в казахстанской столице, на месте работают сотрудники отряда спецназначения. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

«Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank. В заложниках у захватчика находится, предположительно, семь человек. Информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.