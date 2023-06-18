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В Пекине госсекретарь США провел встречу с главой МИД КНР

13:00 18.06.2023 Источник: Интерфакс

Глава МИД КНР Цинь Ган принял в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена, который прибыл с двухдневным визитом в Китай, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, в воскресенье Цинь Ган провел переговоры с Блинкеном, затем они отправились на рабочий обед. Встреча прошла в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Никаких существенных комментариев журналистам дипломаты не сделали, отмечает агентство.

Ожидается, что в понедельник 19 июня Блинкен и Цинь Ган проведут еще одну встречу, также не исключается, что американский госсекретарь встретится с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, высокопоставленным китайским дипломатом Ван И.

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