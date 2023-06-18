Заложников в банке в Астане освободили. Пострадавших нет
14:15 18.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены. Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен. Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали», — говорится в сообщении.
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