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НОВОСТИ

Заложников в банке в Астане освободили. Пострадавших нет

14:15 18.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто не пострадал в результате специальной операции по освобождению заложников из банковского отделения в столице Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены. Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен. Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали», — говорится в сообщении.

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