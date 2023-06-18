Заложников в банке в Астане освободили. Пострадавших нет

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто не пострадал в результате специальной операции по освобождению заложников из банковского отделения в столице Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены. Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен. Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали», — говорится в сообщении.