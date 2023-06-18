В Израиле стартует реализация юридической реформы
15:55 18.06.2023 Источник: Интерфакс
"Мы будем делать эти шаги ответственно и постепенно в полном соответствии с мандатом, который мы получили от избирателей на реформирование юридической системы", - приводит слова Нетаньяху израильский портал newsru.co.il.
Выступая на еженедельном заседании правительства, премьер Израиля заявил, что коалиция намерена начать утверждение законов в рамках реформы, поскольку оппозиция покинула переговоры.
"Они изображали переговоры. Мы дали месяц, потом еще месяц, потом еще месяц. Они не были готовы ни на какие договоренности, даже самые минимальные. Они хотели только тянуть время, затягивать диалог и не допускать каких-либо изменений в юридической системе", - сказал Нетаньяху.
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