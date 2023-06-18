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НОВОСТИ

Папа Римский впервые вышел на проповедь после операции

17:13 18.06.2023 Источник: Интерфакс

Папа римский Франциск в воскресенье провел в Ватикане первую после операции и выписки из больницы проповедь, передает портал Vatican News.

"Папа римский Франциск начал свою воскресную молитву, выразив глубокую благодарность за любовь, заботу и поддержку в молитве во время его пребывания в больнице", - пишет портал.

Ранее на этой неделе понтифик покинул больницу, где провел девять дней после операции на кишечнике.

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