Папа Римский впервые вышел на проповедь после операции

17:13 Источник: Интерфакс

Папа римский Франциск в воскресенье провел в Ватикане первую после операции и выписки из больницы проповедь, передает портал Vatican News.

"Папа римский Франциск начал свою воскресную молитву, выразив глубокую благодарность за любовь, заботу и поддержку в молитве во время его пребывания в больнице", - пишет портал.

Ранее на этой неделе понтифик покинул больницу, где провел девять дней после операции на кишечнике.