Папа Римский впервые вышел на проповедь после операции
17:13 18.06.2023 Источник: Интерфакс
"Папа римский Франциск начал свою воскресную молитву, выразив глубокую благодарность за любовь, заботу и поддержку в молитве во время его пребывания в больнице", - пишет портал.
Ранее на этой неделе понтифик покинул больницу, где провел девять дней после операции на кишечнике.
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