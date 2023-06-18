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МИД КНР: На текущий момент отношения Китая и США находятся на самом низком уровне

18:40 18.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайско-американские отношения достигли самого низкого уровня с момента установления дипломатических связей между двумя странами. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«На текущий момент отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Это не соответствует интересам народов КНР и США», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

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