Подписано соглашение на хранение «Троицы» в храме Христа Спасителя до 19 июля

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Государственной Третьяковской галереи и храма Христа Спасителя подписали дополнительное соглашение, позволяющее иконе «Троица» кисти Андрея Рублева находиться в храме до 19 июля. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.

«Третьяковская галерея и храм Христа Спасителя подписали допсоглашение в дополнение к уже существующему между ними договору», — сказал собеседник агентства.