В Софии прошла массовая антивоенная акция
21:00 18.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как передает корр. ТАСС, ее участники настаивали, чтобы Болгария не принимала участия в военных конфликтах, требовали соблюдать нейтралитет и прекратить оказание военной помощи Украине, подчеркивая, что поставки оружия не помогут нормализации ситуации, но приведут к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Манифестанты ставили свои подписи под предложением провести «референдум за мир и суверенитет» с целью запретить властям Болгарии участвовать в вооруженных конфликтах. До 10 июля инициаторы петиции, которые не связаны с политическими объединениями, намерены собрать около 600 тыс. подписей.
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