В Софии прошла массовая антивоенная акция

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции под лозунгом «Болгария — зона мира» в седьмой раз прошли в воскресенье в более чем 40 городах Болгарии. Самая массовая из них состоялась в Софии.

Как передает корр. ТАСС, ее участники настаивали, чтобы Болгария не принимала участия в военных конфликтах, требовали соблюдать нейтралитет и прекратить оказание военной помощи Украине, подчеркивая, что поставки оружия не помогут нормализации ситуации, но приведут к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Манифестанты ставили свои подписи под предложением провести «референдум за мир и суверенитет» с целью запретить властям Болгарии участвовать в вооруженных конфликтах. До 10 июля инициаторы петиции, которые не связаны с политическими объединениями, намерены собрать около 600 тыс. подписей.