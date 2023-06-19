Украинским властям известно о 240 случаях изъятия детей у беженцев в Европе

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти располагают информацией о 240 случаях, когда в Европе власти изымали детей из семей украинских беженцев. Об этом сообщила в воскресенье «Украинская правда» со ссылкой на представителя омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирину Суслову.



По ее словам, речь идет о случаях, когда родители или родственники не оформили родство или опекунство должным образом, что дало повод социальным службам изъять ребенка из семьи. Суслова заверила, что власти «работают с международными организациями, чтобы урегулировать этот вопрос и чтобы те, кто попал в такую ситуацию, получили правовую помощь и перевод».



