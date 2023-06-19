«Яндекс» оштрафовали на 2 млн рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировой суд в Москве наложил административный штраф на крупнейшую площадку Рунета «Яндекс», признав ее виновной в повторном непредоставлении в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги», необходимой службе для розыска людей или обеспечении безопасности страны. Как уточнили в понедельник ТАСС в суде, сумма назначенного штрафа составляет 2 млн рублей.



По словам собеседницы агентства, действия ООО «Яндекс» квалифицированы по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ (повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства) в части сервиса «Яндекс. Услуги».



