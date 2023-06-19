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Ситуацию в Украине и ряде стран рассмотрит Совет ООН по правам человека

08:10 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Открывающаяся в понедельник в Женеве 53-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ) рассмотрит в течение четырех предстоящих недель ситуацию на Украине, в Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и ряде других стран, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц. Ожидается, что Запад попытается использовать нынешнюю сессию, как и предыдущие, для политического давления на государства, проводящие независимую политику и отказывающиеся следовать в его фарватере.

«Вообще, в Совете по правам человека ничего не меняется. Там вся та же обстановка политизации, обстановка использования этого механизма для нападок, очернения и давления на неугодные режимы», — заявил на встрече с журналистами накануне сессии, отвечая на вопрос корр. ТАСС, постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. «Все вопросы, которые западники ставят, имеют явно политизированный характер и направлены на продвижение своей геополитической повестки и внедрение вопросов прав человека в любую сферу деятельности ООН, будь то развитие, климат или возникающие новые вопросы», — сказал глава российской дипмиссии.

Россия неоднократно критиковала СПЧ за политизацию дискуссий по правозащитной тематике. Гатилов заявил 8 февраля на встрече с российскими журналистами, что СПЧ по-прежнему «под диктовку западных стран, в политических интересах США и их ближайших союзников» принимает резолюции о положении в странах и создает механизмы расследования.

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