Ситуацию в Украине и ряде стран рассмотрит Совет ООН по правам человека
08:10 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вообще, в Совете по правам человека ничего не меняется. Там вся та же обстановка политизации, обстановка использования этого механизма для нападок, очернения и давления на неугодные режимы», — заявил на встрече с журналистами накануне сессии, отвечая на вопрос корр. ТАСС, постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. «Все вопросы, которые западники ставят, имеют явно политизированный характер и направлены на продвижение своей геополитической повестки и внедрение вопросов прав человека в любую сферу деятельности ООН, будь то развитие, климат или возникающие новые вопросы», — сказал глава российской дипмиссии.
Россия неоднократно критиковала СПЧ за политизацию дискуссий по правозащитной тематике. Гатилов заявил 8 февраля на встрече с российскими журналистами, что СПЧ по-прежнему «под диктовку западных стран, в политических интересах США и их ближайших союзников» принимает резолюции о положении в странах и создает механизмы расследования.
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