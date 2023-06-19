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Киев разместил существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ

09:00 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская армия разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией и периодически пытается прощупать обороноспособность Союзного государства. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства», — сказал Полищук.

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