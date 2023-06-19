В Одессе прозвучали взрывы

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов прозвучало в районе Одессы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По состоянию на 02:40 мск предупреждение действует в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области.