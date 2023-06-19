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Покинувшие страну россияне еще могут вернуться, скоро может стать поздно — Володин

09:32 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане России, покинувшие страну, пока еще могут вернуться на родину, но, учитывая риторику на Западе, скоро может стать поздно. Такое мнение в понедельник в своем телеграм-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть», — написал он, комментируя заявления президента Чехии Петра Павела.

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